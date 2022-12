'Acabou com a minha vida', diz viúvo durante velório de mulher atropelada em Manaus

"Tentei salvar ela, mas não consegui. Eu tentei. Os estilhaços de vidro foram tudo em cima dela,e eu tentei segurar pelo braço dela para puxar. Se eu empurrasse ela pra lá, ela ia realmente se salvar, mas quem seria estraçalhado seria eu, né? Se eu tivesse do lado dela, eu estaria morto junto com ela", relembrou Reis ao falar sobre o acidente.

"Acabou comigo, acabou com a minha vida, arrancou a metade do meu coração. Ela só queria ir trabalhar. A mulher da minha vida se foi", disse ele aos prantos. Edson estava com a esposa quando ela foi esmagada em uma parada de ônibus por uma picape Hilux, na manhã desta segunda-feira-feira (26), na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste da cidade.

