Falsa percepção da realidade e desinformação dificultam vacinação contra poliomielite em Manaus

As primeiras doses da vacina são injetáveis (VIP) e devem ser administradas aos dois meses, aos quatro meses e aos seis meses de vida. Ao completar 15 meses e aos 4 anos, a criança deve receber as doses de reforço, feitas com a gotinha (VOP). A população na faixa etária de 1 ano a menor de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) deve receber, de forma adicional, às doses de reforço durante as campanhas nacionais de vacinação.

Manaus/AM - A falsa percepção de que as doenças preveníveis não representam mais ameaça, a ampla mobilidade em um mundo conectado e o volume massivo de notícias falsas estão entre os fatores responsáveis pela baixa cobertura vacinal contra poliomielite em Manaus. Esses fatos foram discutidos na conferência virtual Diálogos da APS, pelo médico Wagner de Souza e pela enfermeira Eliane Fernandes, que atuam na Gerência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e por Diana Felício, enfermeira da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.