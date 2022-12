Manaus supera 5 milhões de doses de vacinas aplicadas contra Covid-19

Manaus/AM - Quase dois anos após o início da vacinação contra a Covid-19, Manaus alcançou, nesta quarta-feira (14), a marca de 5 milhões de doses de vacinas aplicadas. A campanha coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já contempla, atualmente, todas as pessoas a partir de 3 anos de idade, além de crianças de seis meses a menores de 3 anos com comorbidades, com mais de 70 pontos de imunização distribuídos em toda a cidade.

O Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), que exibe dados da campanha em tempo real, mostra que até as 14h, 5.000.062 doses tinham sido aplicadas. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembra que o município deu início à campanha no dia 19 de janeiro de 2021, e vem avançando desde então.

Shádia explica que a 1ª e 2ª dose devem ser recebidas por todos públicos, e os usuários a partir de 12 anos de idade podem tomar a 3ª dose. Já a 4ª dose está liberada para pessoas a partir de 18 anos de idade, e adolescentes imunossuprimidos, e a 5ª dose, para adultos com alto grau de imunossupressão. Ao contrário dos demais, o esquema vacinal inicial para crianças de 6 meses a 2 anos é de três doses.

Os endereços dos pontos de vacinação podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19, sendo que parte deles funciona até as 20h em dias úteis, e até às 12h aos sábados. É preciso apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.