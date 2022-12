Prazo para quitar IPTU termina hoje em Manaus

Manaus/AM - Os contribuintes em débito com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste exercício têm até esta quinta-feira (15), para quitar suas pendências e concorrer aos prêmios do último sorteio do ano da Campanha IPTU Premiado. Nessa extração, além dos prêmios mensais que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil, a Prefeitura de Manaus sorteará mais dois prêmios extras: um de R$ 100 mil e outro de R$ 50 mil.

Concorrem os contribuintes que quitarem todas as parcelas do IPTU referentes ao exercício de 2022, inclusive a décima e última parcela, que vence nesta quinta-feira, 15/12. Os contribuintes que pagaram em cota única, no mês de março deste ano, ou os que já adiantaram suas parcelas, também concorrem aos prêmios. Mais informações sobre a campanha IPTU Premiado da Prefeitura de Manaus podem ser conferidas no site: http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.