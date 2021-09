Ex-delegado Gustavo Sotero passa para regime semiaberto em Manaus

Manaus/AM - O ex-delegado Gustavo Sotero deixou o presídio e migrou para o regime semiaberto. A informação foi confirmada na manhã de hoje (2), pelo Tribunal de Justiça do Amazonas que afirma que Sotero está fazendo uso de tornozeleira eletrônica para fins de monitoramento.

De acordo com o TJAM, a progressão de pena foi concedida ao ex-delegado levando em consideração o período em que ele já estava preso. Confira a nota:

"No último dia 31/08, o Juízo da 1.ª Vara de Execução Penal concedeu a progressão do apenado para o regime semiaberto, atividade automática e que considera os cálculos previstos na Lei de Execução Penal, de acordo com o sistema de cálculos de pena do Conselho Nacional de Justiça, o SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A 1.ª VEP ressalta que a progressão de regime para o semiaberto não representa "soltura" do preso. O semiaberto é um regime da pena privativa de liberdade, acompanhada pela 2.ª Vara de Execução Penal. Os apenados do semiaberto, no Amazonas, ficam sob monitoramento eletrônico".

Sotero está na cadeia desde novembro de 2017 e foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela morte do advogado Wilson Justo e por ter atirado em outras três pessoas, entre elas, a esposa de Justo, Fabíola Rodrigues.