Estúdio que produziu campanha de Amazonino Mendes pega fogo em Manaus

Manaus/AM- Um incêndio destruiu na noite dessa quinta-feira (3), o Studio On Produções, localizado na rua Monte Fuji, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul.

O empreendimento de propriedade do empresário Diego Braga é o mesmo que foi usado para gravar os vídeos da campanha do candidato à prefeito Amazonino Mendes e já tinha sido atacado anteriormente de acordo com um empresário. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta cortaram o cabo de energia.

Estúdio é incendiado em Manaus pic.twitter.com/ujLukDDcrU — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 4, 2020

No incêndio desta noite, o local foi tomado pelas chamas rapidamente e os três andares foram atingidos. Salas, equipamentos e documentos foram perdidos e os prejuízos foram gigantescos. O fogo foi controlado e o estúdio deve ser periciado para identificar as causas do mesmo, mas a hipótese de incêndio criminoso não foi descartada. O prédio deve passar por rescaldo nesta sexta-feira (4).