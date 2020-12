Avenida Mário Ypiranga deve ser liberada neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Após obra emergencial, o trânsito na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10, deverá ser normalizado neste sábado (05). As obras começaram após o afundamento de uma das pistas, em frente ao Clube Fazendário, provocado por intensas chuvas no último terça-feira (24).

O prefeito de Manaus, Arthur Vírgilio que vem acompanhando o progresso da obra, diariamente, voltou ao local nesta quinta-feira (03) e, estimou em dois dias, pelo estágio atual dos trabalhos, a normalização do trânsito na área. “Estamos aqui preparando a base para o asfalto e, logo depois, liberar para o trânsito, que vai fluir, enquanto a gente continua com os trabalhos nas margens, até concluir tudo”, explicou o prefeito. “O problema está sanado e de maneira justa, oferecendo à cidade segurança no seu sistema viário”, garantiu.

Com o início das obras emergenciais, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) identificaram que na outra pista também havia danos à rede de drenagem. Todo o material comprometido foi retirado e substituído por uma nova rede, com tubos de alumínio. O enorme buraco que havia na pista, com riscos por acumular água e fiações elétricas, já não existe e a operadora de serviço está cooperando para refazer o sistema. As máquinas espalham pedra utilizada como reforço de subleito, preparando o solo para o asfalto.