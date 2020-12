Deputada Joana D'arc é alvo de pedido de cassação na Aleam

Manaus/AM - A deputada estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Joana D'arc (PL) pode ter o mandato cassado.

Os deputados que venceram a disputa pela nova Mesa Diretora na Aleam ingressarão na Comissão de Ética da Casa, denúncia contra a parlamentar por quebra de decoro, calúnia e injúria, durante a eleição da presidência da Casa que elegeu o deputado Roberto Cidade (PV) para o biênio 2021/2022.

Inconformada com a derrota de sua chapa, bem como a derrota do Governo, Joana D'arc subiu à tribuna da Aleam e proferiu insultos e acusações contra seus colegas parlamentares sem a apresentação de provas, o que torna as denúncias frágeis e infundadas.

Caso a Comissão de Ética da Aleam aceite a denúncia, a parlamentar perderá seu mandato, e quem assumirá sua vaga será o ex-deputado Wanderley Dallas (SD), que é suplente da coligação.

Roberto Cidade venceu por 16 votos contra 8 de Berlamino Lins. Essa é a composição da chapa eleita:

Roberto Cidade - Presidente

Josué Neto - 1o. vice-presidente

Mayara Pinheiro - 2ª vice-presidente

Adjuto Afonso - 3° vice-presidente Delegado Péricles - Secretário-geral

Álvaro Campelo - 1° Secretário

Sinésio Campos - 2° Secretário

Fausto Júnior - 3o. Secretário

Felipe Souza - Ouvidor

Therezinha Ruiz - Corregedora