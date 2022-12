Estudantes da rede pública lançam livros na Academia Amazonense de Letras

Manaus/AM - O lançamento de 74 livros cujos autores são estudantes com idade entre 7 e 14 anos da Escola Estadual Manuel Marçal de Araújo, especializada no atendimento de crianças e adolescentes com deficiência, na Academia Amazonense de Letras (AAL), encheu de emoção e alegria tanto as crianças quanto as mães e pais dela.

O lançamento foi na tarde de ontem, terça-feira (20) e foi oportunizado pelo projeto denominado “Super Autor”, uma organização não-governamental do estado do Rio de Janeiro cujos coordenadores atuam em parceria com as escolas para desenvolver a capacidade criativa do aluno através da escrita e leitura.

A pedagoga da Escola Manuel Marçal, Juliana Batista Lima, disse que a escola se cadastrou no projeto e foi selecionada, recebendo não só orientações, mas também financiamento para a edição dos livros que revelaram o talento e a criatividade dos meninos e meninas.

No total, a escola atende 130 crianças com deficiências como autismo, síndrome de down e microcefelia, funcionando em dois turnos, de manhã e à tarde,

Como a proposta do projeto é que a criança escreva e ilustre seu livro, alguns professores entraram como coautores porque alguns alunos não escrevem. “As crianças nessas condições falavam e os professores desenhavam e escreviam”, conta Juliana.

A Escola Estadual Manuel Marçal, cujo nome homenageia um dos precursores da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, que foi vereador de Manaus no final da década de 80 do século passado, funciona há 26 anos e sempre atendeu crianças com deficiência física, mas ao longo dos anos, evoluiu a assistência para outros tipos de deficiência.

As crianças entram com 6 anos e ficam até aos 14 na escola, dendo encaminhadas então para a inclusão na rede estadual de ensino, explica a pedagoga.

A parceria com a Academia Amazonense de Letras (AAL) abriu as portas para o lançamento na sede da instituição, a partir da visita do acadêmico Júlio Antônio Lopes.

“Na solenidade de lançamento, alguns familiares estavam visivelmente emocionados tanto por entrar na sede da AAL e ainda pelo motivo de ter os filhos num momento tão especial de lançamento dos livros”, afirmou Juliana.

O presidente da AAL, Aristóteles Alencar, destacou a iniciativa da Escola Estadual Manoel Marçal de Araújo como digna de todos os louvores pela promoção da inclusão social através da Literatura.

“Uma verdadeira ilha de excelência nesses tempos tão confusos que estamos vivendo”, disse o presidente, para quem essa solenidade foi a mais emocionante ocorrida na Academia Amazonense de Letras nesse ano de 2022.