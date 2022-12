Hospital divulga estado de saúde das vítimas de incêndio em casa em Manaus

"Duas pacientes, sendo uma mulher e uma adolescente, que apresentam quadro de saúde estável, serão transferidas para o Centro de Tratamento de Queimados (CTA) do Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, ainda hoje. A outra paciente, uma adolescente, com quadro de saúde estável, aguarda autorização médica para transferência de unidade", diz a nota.

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Bezerra de Araújo divulgou o estado de saúde das vítimas do incêndio causado por uma explosão nesta quarta-feira (21), em uma casa na Comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.