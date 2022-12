Homem é preso em flagrante ao assaltar mulher no Centro de Manaus

Manaus/AM - A Guarda Municipal da Prefeitura de Manaus prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira, 21, próximo à praça da Matriz, no Centro, um homem que estava assaltando uma mulher. A ação aconteceu durante o patrulhamento preventivo.

Três agentes do programa “Guarda Presente”, durante a ronda, identificaram uma ocorrência suspeita de agressão, onde um homem estaria dando um soco em uma mulher. Enquanto atendiam a situação, se depararam com um caso de assalto com resistência da vítima, que não quis dar a bolsa para o meliante. O infrator foi detido em flagrante e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil.

O patrulhamento faz parte do programa “Guarda Presente”, que opera no Centro Histórico de Manaus. O projeto-piloto, que completou um mês, já garante um aumento de mais 15% na sensação de segurança dos frequentadores e trabalhadores do Centro.

Segunda turma

Uma portaria publicada na última semana, deu início ao processo seletivo à convocação de candidatos para a 2ª turma que passará pelo processo de armamento, que terá várias etapas e apenas agentes efetivos da guarda poderão participar.

Além da segunda turma que deve compor o programa “Guarda Presente”, que será ampliado para outros pontos da cidade, o prefeito David Almeida também garantiu que um novo concurso público deve ser realizado em 2023.