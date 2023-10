Espetáculo arrecada doações para famílias atingidas pela seca no Amazonas

Manaus/AM - O espetáculo teatral 'Tempestade em Copo D’Água' será apresentado nesta terça-feira (17), no Teatro Gebes Medeiros às 19h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada. O público também poderá participar de uma ação do evento, que vai arrecadar doações para famílias atingidas pela seca no Amazonas.

A peça teatral foi produzida por jovens indígenas que participam do Grupo de Amigos Representando Ideias, o Projeto Gari. Idealizador do Projeto Gari, Adriano Rodrigues, explicou que as famílias deles também foram atingidas pela seca histórica de 2023.

"Nossos integrantes são moradores dessas áreas atingidas pela estiagem. Poder contribuir de alguma forma com geração de emprego e renda e na distribuição de cestas básicas para as famílias dos integrantes é de muita utilidade para o Gari. É, mais uma vez, a arte cumprindo seu dever de transcender, levando não só entretenimento, mas levando também empoderamento para as comunidades", ressaltou.

Espetáculo

A peça 'Tempestade em Copo D’Água' narra a história de Juma, um jovem que vive um dilema: casar ou sair da comunidade onde mora para conquistar o mundo. Antes de decidir, ele acaba magoando todos ao redor, incluindo a noiva, Moema.

Vitória Dinis e Mateus Nunes, moradores do Rio Negro, são os autores do texto, adaptado para o teatro por Adriano Rodrigues, que também assina a direção geral. Amor, paixão, perdão e mistério compõem o enredo do espetáculo. Com histórias entrelaçadas, a peça também apresenta elementos da cultura caboclo-ribeirinha do Rio Negro, como a Festa do Divino.

O público poderá participar da ação solidária do Projeto Gari, doando um quilo de alimento não perecível ou água. O material arrecadado será entregue a famílias atingidas pela seca no Amazonas. Empresas e outras instituições também podem doar alimentos e água, entrando em contato com a coordenação do projeto, pelo número (92) 98112-6111.