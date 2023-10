Último 'Aulão Pró-Saeb’ acontece nesta terça e quarta-feira em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, nesta terça e quarta-feira, 17 e 18, o último “Aulão Pró-Saeb” para os alunos da rede municipal de ensino que cursam o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e que este ano participarão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que deve acontecer entre o fim do mês de outubro e início de novembro.

O evento será realizado no período da manhã, das 7h às 10h30, e pela tarde, das 13h às 16h30, com turmas diferentes.

O “aulão” acontece de forma presencial no auditório da sede da Semed, localizado na avenida Maceió, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, com a participação de mil alunos de 28 escolas municipais, de forma presencial, e mais de 13 mil que estarão acompanhando a transmissão ao vivo pelo canal da Semed.