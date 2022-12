Escola de Saúde Pública de Manaus abre vagas para tutor e preceptor com bolsas de até R$ 2,6 mil

Manaus/AM - A Escola de Saúde Pública (Esap), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abriu, nesta segunda-feira (26), processo seletivo de tutor e preceptor. O PSS oferece bolsas de R$ 2 mil e de R$ 2,6 mil.

Podem participar profissionais com nível superior. As inscrições on-line poderão ser feitas até o dia 1º de janeiro de 2023, por meio do link psesap.manaus.am.gov.br.

Para o cargo de tutor, é ofertada uma vaga, além de cadastro reserva, para profissional de nível superior na área da saúde, com bolsa de R$ 2 mil. Para preceptor, são três vagas e cadastro reserva para profissionais das áreas de Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Educação Física e Assistência Social, com bolsa de R$ 2,6 mil.

Os aprovados devem atuar por 18 meses no Curso de Especialização Lato Sensu em Saúde Pública, com ênfase em Estratégia Saúde da Família, ofertado por meio do Programa Mais Saúde Manaus (Promais).

O Edital Nº 005/2022-Esap-Sema tem todos os detalhes da seleção, bem como documentação necessária, requisitos, análise curricular, recursos e mais. O documento na íntegra pode ser acessado no site da Semsa, no endereço semsa.manaus.am.gov.br