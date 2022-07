Embarcações devem manter distância de banhistas na praia da Ponta Negra

Manaus/AM - Com o período do verão amazônico se intensificando, o complexo turístico Ponta Negra tem recebido mais frequentadores no balneário, especialmente aos fins de semana.

Sempre atenta à segurança da população e à salvaguarda da vida, a Prefeitura de Manaus reforça os protocolos e medidas do uso correto da praia, com o distanciamento de embarcações, como lanchas e jet ski, que deve ser de 200 metros.



Situações de risco têm sido verificadas e acompanhadas pela comissão que atua na gestão do parque, fazendo inclusive o acionamento da Marinha do Brasil. No último fim de semana, um jet sky chegou na marcação das boias de segurança para banhistas e acabou cortando a mesma.



A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental tem intensificado ações de inspeção naval com a liberação de praias após o período mais duro da pandemia.



As inspeções ocorrem, principalmente, na região do Tarumã e nos principais pontos turísticos como Ponta Negra, praia da Lua, praia do Tupé, praia Dourada e Prainha.



Além das atividades de fiscalização, os militares conscientizam e orientam os motonautas e embarcações quanto ao cuidado com os banhistas, mantendo a distância de 200 metros das praias, conforme as Normas da Autoridade Marítima (Normam 03 e 07 /DPC) e a obrigatoriedade do uso do colete salva-vidas (Normam 03 e 05/DPC).



Durante as fiscalizações, são verificados aspectos como documentação da embarcação, dos condutores e da tripulação, material de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio entre outros), além do limite da lotação da embarcação. Nas abordagens, rotineiramente os inspetores navais ressaltam a importância do uso de equipamentos de segurança necessários para uma navegação segura, como o colete salva-vidas.