Sine Manaus oferece 269 vagas de emprego em diversas áreas de atuação

Manaus/AM -O Sine Manaus oferta 269 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (25), de 8h às 17h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.



Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.



Vagas Novas – 26

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Requisitos obrigatórios – ter os seguintes cursos: TBO e NR-12; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa: separação de produtos e materiais, em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Consultor Virtual

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando marketing, comunicação social, relações públicas, publicidade e propaganda;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência consolidada na área de vendas; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável pela divulgação e o aumento das vendas dos produtos e serviços ofertados pela empresa, realizando a prospecção de clientes, utilizando técnicas de vendas; realizar o atendimento de solicitações das mídias sociais (Facebook e Instagram) e finalização de negociações, utilizando plataformas de vendas e cadastro de clientes, como Octadesk, Marketplace, GVI, GVM, entre outros; aplicar pesquisas de satisfação com os clientes e elaborar relatórios referentes a área, dentre outras atividades inerentes a função.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência consolidada na área de vendas, com foco em metas; desejável atuação prévia com equipamentos ou linha branca; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por realizar abordagem ao cliente, atendendo com qualidade nas necessidades de procura, demonstrando e vendendo os produtos ou serviços comercializados pela empresa, detalhando as especificidades e diferenciais; atuar continuamente buscando a satisfação do cliente por meio do atendimento padrão prezando a fidelização dos clientes, bem como atingimento de metas e objetivos estabelecidos.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Vendedor de Materiais de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha. O vendedor ganhará por comissão.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Gerente de Loja de Materiais de Construção

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por traçar estratégias de negócio, a fim de alavancar o crescimento das vendas, garantir a satisfação dos clientes, com base em treinamento das equipes de atendimento e vendas, além de trabalhar na logística geral dos produtos e controle financeiro, minimizando custos.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada e o curso MOPP; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por garantir a entrega das mercadorias aos clientes pré-determinados em rotas específicas, revendo as ordens antes da entrega; realizar inspeções do veículo antes de partir para entregar mercadorias, carregar produtos em caminhões, de acordo com as especificações da empresa; entregar encomendas para clientes nas rotas atribuídas; manter uma comunicação permanente com o expedidor de rotas.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial noções hidráulicas; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – fazer a coleta e entrega de malotes; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zona e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou.

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água;

Vaga disponível até 27/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao cliente e ter curso de Informática Básica; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar atendimento via telefone com o cliente, controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes;

Vaga disponível até 27/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 243



5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas em eletroeletrônico, eletro portáteis e linha branca; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – entender em nível detalhado, todas as etapas da jornada do cliente e do funil de vendas; manter contato direto com o time de Marketing para ter insights sobre abordagens; conhecer com profundidade a persona da empresa.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço. Esta sistemática de vendas está intimamente ligada a alguns produtos, como consórcio e planos de saúde, seja físico ou bucal, e também a outros dentro do segmento de vendas externas.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por motivar, treinar e dirigir a equipe de vendas, avaliando quais pontos devem ser melhorados e, continuamente, buscar resultados mais expressivos.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores, objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 25/07/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – manutenção e captação de clientes; vendas de produtos.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – criar receitas, modelar massas, finalizar processos de confecção de pães, liderar equipe, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Seguros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – elaboração de orçamentos de seguros de veículos e captação de novos clientes.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Departamento Fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – efetuar lançamentos de entrada e saída de notas fiscais (Apuração de DAM); liberação e desembaraço de notas fiscais junto à Sefaz e apuração de tributos federais.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Coordenador Pedagógico

Escolaridade – ensino superior completo em pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em educação infantil e ensino fundamental I; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – acompanhar professores da educação infantil e fundamental a desenvolver e acompanhar atividades pedagógicas. Acompanhar o desenvolvimento de atividades educacionais dentro do currículo pedagógico junto à BNCC.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga



5 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior, cursando Administração a partir do 2° período;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estudar no turno da manhã e ter disponibilidade de trabalho no horário de 16h às 21h; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios e preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de Processo Jr

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia de produção, mecânica, elétrica ou mecatrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento e experiência em gestão industrial através de plano de ação relacionado a ferramenta 5W2H para gestão industrial; conhecimento e experiência de aplicação das Ferramentas da Qualidade no segmento industrial (FEMEA, MASP, PDCA e afins); Metodologia; conhecimento e G14 Experiência de aplicação da Metodologia Lean Manufacturing no segmento industrial; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – desenvolver atividades relacionadas a coleta de dados (volume, perdas, causas das perdas, ações a serem tomadas) no processo; preenchimento e controle da sistemática de gestão ao plano de ação unificado e performance fabril; participar e promover reuniões de alinhamento para atendimento do volume de produção do plano mestre, juntamente com as demais áreas produtivas e de suporte da fábrica.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria ''D" atualizada e residir nas proximidades ou na zona leste; ter curso de MOPP; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Orçamentista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por elaborar orçamento de móveis planejados e levantamento quantitativo de materiais; elaborar planilha de quantidade e de custos; comparar custos, fazer estimativas de custos, controlar prazo de documentação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Mecânico de Autos Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de mecânica de autos; desejável conhecimento em sistema hidráulico, pneumático, em instrumentos básicos de ajuste e medição específica; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – realizar manutenção de órgãos de transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar condições de funcionamento regular dos veículos da empresa (carros e empilhadeiras).

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos nas áreas de solda, mecânica, elétrica de automação, NR-10, NR-12, NR-35 atualizadas; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – executar serviço de corte e desbaste, auxiliar no setor de manutenção (corretiva e preventiva), auxiliar no processo de solda elétrica, MAG e oxiacetileno na montagem e desmontagem de estruturas metálicas, máquinas e equipamentos.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até 29/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em carteira; ter disponibilidade para viagens para o Mato Grosso; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício construir, reformar, reparar prédios e obras similares.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em carteira; ter disponibilidade para viagens para o Mato Grosso; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – efetuar carga, descarga e transporte de materiais; misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais; executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – monitorar a operação de caldeiras, realizando inspeções periódicas nos componentes da mesma como máquinas e equipamentos, controlar a distribuição de gás, troca de óleos e efetuar pequenos reparos quando necessário.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Operador de Máquina Sacoleira (Extrusora)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – preparar, regular e operar a máquina sacoleira na fabricação de sacos e sacolas; registrar a produção; documentar as atividades na ordem de produção.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Aplicador de Inseticida

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



15 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar vendas externas, fornecer produtos, acompanhar entrega dos produtos e cadastrar clientes.

Vaga disponível até 27/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em drogarias; conhecimento em Informática e em vendas de medicamentos; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



6 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, trocar óleo, regular mecanismo e alinhar direção.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva na área de refrigeração.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar supervisão da equipe de manutenção corretiva e preventiva; instalações de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; controlar peças em estoque.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – trabalhar em esquema de 12x8, sendo 12 dias na empresa e 8 dias de folga; experiência com escavadeira Hidráulica; ter 3 doses de vacina contra Covid-19, H1N1, Sarampo, Tétano e Febre Amarela; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – ter experiência com escavação, carregamento de caçambas, obras de Terraplanagem e operar o equipamento baseado em regras de segurança.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou “AB” dentro do prazo de validade; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – levar veículos devolvidos para a oficina, fazer pedidos de peças e auxiliar na gestão da manutenção de veículos da frota.

Vaga disponível até 27/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e veículo próprio; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar entregas nas lojas e para clientes.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva e instalação de condicionadores de ar de 9 a 60 mil Btus;

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 27/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – limpar e cortar a carne, atendendo aos pedidos dos clientes e separar a carne que for solicitada, cortando da maneira que o cliente preferir.

Vaga disponível até 25/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – elaborar planos estratégicos na área de comercialização; implementar atividades e coordenar sua execução.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Motorista de Ônibus Escolar

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas; verificar manutenções básicas do veículo e transportar todos com segurança.

Vaga disponível até 4/8/2022 ou até o encerramento da vaga.



17 vagas – Monitor de Alunos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de monitor escolar; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – acompanhar alunos no embarque e desembarque no transporte escolar, na escola destino e pontos de desembarque; verificar se todos estão sentados adequadamente, orientar e auxiliar alunos; zelar pela segurança e limpeza.

Vaga disponível até 4/8/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar atendimento ao cliente em relação de hotel e rotinas administrativas.

Vaga disponível até 4/8/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 8/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar organização de quartos, dobradura de lençol e higienização do ambiente como um todo.

Vaga disponível até 9/8/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – execução de cardápio, organização e controle de alimentos em hotelaria e afins.

Vaga disponível até 10/8/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou "AB" dentro do prazo de validade; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, manobra de veículos e estacionamento dos mesmos.

Vaga disponível até 10/8/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior em Ciências Contábeis cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – realizar análise e apuração de impostos; conciliação de contas contábeis; processos de fiscalização e emissão de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, notas fiscais, dentre outros.

Vaga disponível até 27/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Padeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – auxiliar na reposição de pães e derivados na exposição, assar pães, auxiliar os padeiros com as atividades pertinentes e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, alterar preço, verificar data de validade, realizar higienização e manutenção das gôndolas.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atendimento e manipulação de alimentos; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização; examinar os peixes recebidos, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar os peixes, dispondo-os em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 26/0/2022 ou até o encerramento da vaga.



20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com auxílio de máquinas de embalagem a vácuo.

Vaga disponível até 26/7/2022 ou até o encerramento da vaga.