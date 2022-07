Com apresentação de bumbás, chega ao fim 64° Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - Os bois Brilhante, Corre-Campo e Garanhão encerraram, na noite do último sábado e madrugada deste domingo, 23 e 24/7, a programação do 64° Festival Folclórico do Amazonas, que reuniu mais de 77 mil pessoas ao longo dos 14 dias de realização do evento, na categoria Ouro. O evento ocorreu no Centro Cultural Povos da Amazônia, zona Sul, mas o encerramento aconteceu no Centro de Convenções de Manaus, sambódromo, no bairro Dom Pedro, zona Oeste.

O evento teve início no dia 10 deste mês e, ao todo, contou com 70 apresentações, sendo 64 de grupos folclóricos, e foi promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa; e pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, reforçou que neste ano todas as solicitações dos grupos folclóricos foram atendidas, como o reajuste de 20%, totalizando R$ 976.620,60 em concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a apresentação dos 72 grupos folclóricos das categorias bronze e prata no 64º Festival Folclórico em 2022.

O festival contemplou diversas danças folclóricas nas modalidades danças regional, nacional, nordestina e internacional; garrote regional; tribo; quadrilhas cômica, tradicional, de duelo e alternativa; além dos bumbás de Manaus.