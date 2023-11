Em Manaus, Marina Silva destaca ação conjunta entre governos federal e estadual contra desmatamento

A ativista florestal, Claudelice da Silva Santos, pontuou a necessidade de dar voz e vez aos defensores da floresta. "É urgente não só falar da defesa da floresta, mas também do povo que defende a floresta. São importantes espaços como esses que falam sobre a defesa da floresta e dos recursos naturais, mas também do povo que defende a floresta", declarou Claudelice.

"Temos de combater o desmatamento porque a maior parte das queimadas acontecem em função do desmatamento. Já estamos com um plano de prevenção e controle do desmatamento, mas também tem de se trabalhar programas de educação ambiental para que a população não toque fogo nos quintais, nos terrenos e, sobretudo, para que se tenha uma ação conjunta entre governo do estado e governo federal", enfatizou a ministra.

Manaus/AM - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi uma das palestrantes no segundo dia da conferência TEDxAmazônia, realizada nesta sexta-feira (3). Ela enfatizou o apoio conjunto entre os Governos Federal e Estadual e a sociedade civil para combater o desmatamento na Amazônia.

