Ovos fritos gigantes são expostos no Largo São Sebastião em Manaus; entenda

Manaus/AM - A capital amazonense será palco da Virada Sustentável Manaus 2023, neste sábado e domingo (4 e 5), das 8h às 18h, contendo uma programação cultural extensa com mais de 70 atividades gratuitas. Entre as ações confirmadas, o destaque vai para as exposições internacionais que prometem encantar o público e promover reflexões sobre temas relacionados à Amazônia, mudanças climáticas e sustentabilidade.

Uma dessas exposições é a Eggcident, do artista holandês Henk Hofstra. A instalação artística faz um alerta sobre o atual momento de agravamento do aquecimento global. O artista traz ovos gigantes fazendo alusão ao alimento quando “está sendo frito”, nas calçadas do Largo São Sebastião, no Centro de Manaus.

A Exposição ODS, da BA1 Produções Artísticas, trará artistas pintando painéis inspirados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), também no Largo São Sebastião.

Já no Instituto Soul do Monte, localizado no bairro do Monte das Oliveiras, haverá a exposição “Manaus sobrevivente, retratos de uma forte estiagem”, com fotografias autorais sobre a estiagem severa que atinge o estado do Amazonas e afeta mais de 618 mil pessoas, que enfrentam problemas de transporte, abastecimento de água e comida e dificuldade no acesso a serviços de saúde e educação.

No dia 5, no Largo São Sebastião, a artista Carla Shauana apresenta a exposição fotográfica “A Amazônia é hoje!”. No mesmo dia, na Biblioteca Comunitária Vilma Palheta, situada no bairro Coroado, zona leste, haverá uma exposição sobre livros e autores do bairro, promovendo os talentos locais.

A programação completa pode ser conferida no link https://www.viradasustentavel.org.br/programacao/virada-sustentavel-amazonia-manaus/mais-acessadas.

Considerado o maior evento de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é correalizada há nove anos pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Virada Sustentável Nacional e apoio do Conselho Criativo, que possui mais de 60 organizações da sociedade civil amazonense, além de 300 voluntários.