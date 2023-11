Acidente com avião no Aeroporto Eduardo Gomes cancela voos em Manaus; vídeo

O Aeroporto de Manaus recomenda que os passageiros que têm voos programados para esta sexta e sábado, entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos. Até o momento, sete voos tiveram que ser cancelados e dois foram alternados.

O Aeroporto de Manaus informou em nota, que houve suspensão das operações na pista de pouso e decolagem, e que seguindo o protocolo de emergência, foi prestado todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes. Não há feridos. As causas do acidente serão investigadas por agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a pista segue inoperante até a conclusão da perícia.

Manaus/AM - Um acidente com um avião de pequeno porte causou atrasos em pousos e decolagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus, nesta sexta-feira (3).

Acidente com avião no aeroporto de Manaus pic.twitter.com/y55soB899W

