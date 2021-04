Donos de bares e restaurantes do Eldorado debatem plano de reabertura

Manaus/AM - Os donos de bares e restaurantes do Eldorado reuniram, nesta segunda-feira (12), com o presidente em exercício da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel), Gean Fabrizio, para alinhar um plano com protocolos de segurança para garantir a reabertura dos estabelecimentos na Praça do Caranguejo, no Eldorado, que foram interditados após fim de semana com aglomerações.

"Queremos que todos continuem trabalhando seguindo os protocolos de segurança. O intuito dessa reunião é sair daqui com um plano para ser apresentado ao governador, se aceito, em breve os bares e restaurantes voltarão a funcionar com todas as medidas de segurança", afirmou presidente da Abrasel.

O novo decreto do governo do Amazonas proíbe, pelo prazo de 15 dias, o funcionamento dos estabelecimentos na área como medida para conter o avanço da Covid-19 no Estado. Neste fim de semana, equipes de fiscalização constataram o descumprimento das medidas de prevenção contra a doença. Muitas pessoas estavam sem máscaras, sem o álcool em gel e os bares funcionando além da capacidade de 50% que são permitidas atualmente.