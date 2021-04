FVS-AM realiza testagem em professores e servidores de escolas particulares

Manaus/AM - Cerca de 466 testes RT-PCR foram realizados em professores e servidores em 13 escolas particulares de Manaus, até esta sexta-feira (09). Deste número, apenas três testaram positivo para a doença e já estão em isolamento, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM). A ação do Governo do Amazonas tem como objetivo monitorar e evitar a proliferação da Covid-19 no ambiente escolar, de forma a garantir a continuidade do ano letivo de maneira segura.

As testagens tiveram início no último dia 31 de março e seguem sem prazo de conclusão. Estão sendo disponibilizados testes do tipo RT-PCR, que detectam se o vírus se encontra ativo (em fase de transmissão) no organismo dos docentes, zeladores, administradores e demais funcionários das instituições de ensino.

Até o momento, 89 escolas de ensino infantil, superior e médio da rede privada de ensino já realizaram o agendamento para a realização dos testes. A expectativa é de que, para esse montante, sejam realizados cerca de 3.100 testes. Os agendamentos são feitos pela FVS em alinhamento com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas (Sinepe-AM), responsável por repassar as solicitações das escolas pelo serviço para o Estado.