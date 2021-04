Público de 58 anos com comorbidades recebe vacina hoje em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a covid-19 continua na capital e nesta terça-feira (13) é a vez do grupo de 58 anos que está dentro das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde.

Entre as doenças citadas estão: hipertensão arterial (estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas; anemia falciforme, doença cerebrovascular, estágio 3; e Resistente-HAR), pneumopatias graves crônicas, cirrose hepática, doença renal crônica e síndrome de Down. Imunossuprimidos como transplantados, pessoas vivendo com HIV, usuários que usam imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, doenças reumáticas sistêmicas em atividade e pacientes oncológicos com tratamento realizado nos últimos seis meses, também integram o grupo prioritário para a vacinação.

Quem tiver qualquer um desses problemas pode procurar um posto de vacinação com originais e cópias de um documento de identificação com foto, CPF e documento que comprove sua comorbidade.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marinélia Ferreira, orienta a população a realizar o cadastro no site Imuniza Manaus para saber onde se vacinar.