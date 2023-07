Defensoria terá núcleo de atendimento em shopping na Zona Leste de Manaus

A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com atendimentos presenciais e virtuais. Os agendamentos podem ser feitos pelo Disk 129 (para ações de família) ou pelo site defensoria.am.def.br, para as áreas de consumidor e cível.

O núcleo terá cinco defensorias de Família (inicial e forense), para atender demandas como pedidos de alimentos, guarda, reconhecimento de paternidade, reconhecimento de união estável, divórcio, entre outros, além do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e duas defensorias do Juizado Especial.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) vai inaugurar às 11h, da próxima segunda-feira (24), um novo núcleo de atendimento no shopping Grande Circular, na Zona Leste. A unidade ficará próxima à praça de alimentação e da Caixa Econômica Federal.

