Amazonas Energia vai trocar 10 mil geladeiras de clientes

Manaus/AM - A Amazonas Energia lançou um programa de eficiência energética para substituir geladeiras e lâmpadas em clientes cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e na tarifa social de energia, em Manaus. Ao todo, serão 10 mil geladeiras e 40 mil lâmpadas substituídas.

Para se inscrever no programa, o cliente deve atender os seguintes requisitos:

- Estar com as contas de luz em dia;

- Estar inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica;

- Estar com a ligação de energia elétrica dentro dos padrões da Amazonas Energia.

Após atender os requisitos, o cliente deve entrar em contato com a Amazonas Energia para agendar uma visita. Durante a visita, um representante da empresa avaliará a geladeira e as lâmpadas do cliente e, se forem elegíveis, serão substituídas por equipamentos novos e eficientes.

O programa de eficiência energética da Amazonas Energia tem como objetivo reduzir o consumo de energia e o desperdício. Uma geladeira pequena, em condições precárias, gasta de 50 a 90kWh/mês, o que corresponde ao triplo do consumo de um equipamento eficiente. Com a substituição das geladeiras, os consumidores perceberão uma redução do seu consumo de energia, pagando, assim, um valor menor na fatura.

O programa de eficiência energética da Amazonas Energia é uma iniciativa importante para melhorar a qualidade de vida dos consumidores e reduzir o impacto ambiental.