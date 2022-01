Defensoria Pública do Amazonas abre inscrições para estagiários em Direito

Manaus/AM - Estão abertas até a próxima segunda-feira (31), as inscrições ao processo seletivo para cadastro de reserva em estágio de Direito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

As inscrições podem ser feitas por estudantes que estejam cursando entre o 5º e o 8º semestre com coeficiente geral mínimo de 7. Ao estagiário que venha a ser contratado será oferecida bolsa mensal de R$ 879, além de auxílio-transporte de R$ 167,20.

O processo seletivo será feito por meio de avaliação de redação e análise curricular. O interessado pode se inscrever pelo site da DPE, aqui até o próximo dia 31 e no mesmo prazo, o candidato deve enviar a documentação solicitada conforme definido no edital, que está disponível em defensoria.am.def

Para a redação, os candidatos serão submetidos à avaliação online em link a ser enviado para o e-mail cadastrado no ato de inscrição. O estudante precisa receber nota igual ou superior a 7 para ser habilitado na fase de análise curricular.

No dia 2 de fevereiro próximo vai acontecer a elaboração da resposta online, com duração de uma hora, entre 15h e 16h (horário de Manaus). No quesito serão avaliados o pensamento lógico, a coesão da redação da resposta e ainda a harmonia com os princípios institucionais da Defensoria Pública.

A avaliação curricular vai abranger a participação em projetos científicos e publicação de artigos da mesma natureza; experiência profissional prévia, em especial com natureza de estágio jurídico; maior número de semestres concluídos na graduação em Direito; e o coeficiente acadêmico, que servirá como critério de desempate.