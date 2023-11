Defensoria mobiliza comunidade e realiza limpeza de igarapé em Manaus

Manaus/AM - Garrafas pet, copos descartáveis e sacolas de plásticos foram os principais tipos de resíduos retirados, neste de sábado (11), das margens do igarapé do Mindu, na alameda Alphaville, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, durante a primeira ação do projeto “Consumidor Consciente” da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

A líder comunitária Mira Quintino participou da ação e elogiou a iniciativa da Defensoria. “Ficamos felizes com o contato da Defensoria porque, quando chove, essa região alaga e boa parte disso é consequência do lixo jogado no igarapé. E conscientizar os moradores é importante para evitar que esse tipo de problema continue acontecendo”.

Todo material retirado do entorno do igarapé foi encaminhado para o aterro sanitário municipal, para o descarte correto de produtos sólidos.