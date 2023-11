Professores e servidores serão homenageados no Sambódromo em Manaus

Manaus/AM - No próximo sábado (18), o Dia dos Professores e o Dia do Servidor Público Municipal serão comemorados durante evento no Sambódromo, em Manaus. A programação terá bênção ecumênica, homenagem aos “Servidores-Destaque 2023”, sorteio de brindes e shows musicais com muitas atrações.

As comemorações das datas oficiais, 15 e 28 de outubro, respectivamente, precisaram ser adiadas em razão da fumaça que, naquela ocasião, encobria a cidade. A decisão de unificar as duas festas partiu do prefeito David Almeida.

“As duas datas são muito especiais e significativas para a nossa gestão e não poderíamos deixar de comemorar, como os nossos servidores merecem. Porém, enfrentamos essa situação, resultante de queimadas realizadas em cidades próximas e até no estado vizinho, o Pará. Por isso, optamos por realizar, excepcionalmente este ano, um único evento, mas que está sendo cuidadosamente preparado para proporcionar momentos de lazer e alegria para todos”, destacou o chefe do Executivo municipal.

O início está previsto para as 16h, com a bênção ecumênica, que terá a participação do padre Danival de Oliveira Lopes, da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, e do pastor Marcos Silva de Melo, do Ministério Internacional da Restauração Centro-Sul.

Em seguida, serão entregues as placas aos “Servidores-Destaque 2023” de todas as unidades administrativas da Prefeitura de Manaus.

A partir das 17h30, começam as atrações musicais. Subirão ao palco a banda “Tomi Xote”, os cantores locais George Japa, Uendel Pinheiro, Guto Lima e o cantor e compositor Maurício Manieri. Nos intervalos, a animação ficará por conta da DJ Layla Abreu.