Defensoria dá posse a 19 novos servidores aprovados em concurso no Amazonas

Ricardo Paiva deu as boas-vindas aos novos servidores. “Hoje é mais um dia de alegria em que vemos a nossa casa crescer, ficar mais forte. O esforço de cada um de nós é o que vai fazer a diferença para a Defensoria. Que vocês possam retribuir para as outras pessoas a oportunidade que Deus lhe deu”, afirmou.

No cargo de analista social tomaram posse as servidoras e servidores Juliana Varela Maia Costa, Silviane Freitas Campos, Roberta de Lima Sousa Vieira, Lucas Pinheiro Araújo, e Sinthia Constância Mar da Cunha.

Tomaram posse no cargo de assistente técnico as servidoras e servidores Thiago Filipe Fernandes, Daniel Ribeiro Calheiros, Eduardo Alves Mafra, Barbara Gomes de Oliveira, Debora Silva Massulo, Adriana Cavalcante da Silva, Ludwans Carvalho da Costa, e Alan Bernardo de Oliveira.

Manaus/AM - Mais 19 novos aprovados no concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) tomaram posse, nesta sexta-feira (06).

