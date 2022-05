Provas do concurso da Sefaz são aplicadas neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM – As provas do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) serão aplicadas neste fim de semana em Manaus.

Os candidatos que disputarão as vagas para o cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, o exame será aplicado neste sábado (07), das 13h às 17h, segundo o horário de Manaus.

Já as provas para os cargos de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, Técnico da Fazenda Estadual serão realizadas neste domingo (08), sendo a prova I aplicada das 8h às 12h e a prova II aplicada das 15h às 19h.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso público, o certame oferece 210 vagas para preenchimento imediato e mais cadastro de reserva, com salários de R$ 5 mil a R$ 23,5 mil para cargos de nível médio e superior.