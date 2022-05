Sambódromo deixará de funcionar como posto de vacinação contra Covid-19 em Manaus

Tatyana enfatiza a gratidão por todos os profissionais de saúde que atuaram no funcionamento do posto de vacinação no sambódromo, que funcionou de segunda a sábado, das 9h às 16h, e, atualmente, encerra com a aplicação de de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose e doses pediátricas contra a Covid-19.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que o posto de vacinação contra Covid-19 no Sambódromo oportunizou o impulsionamento da cobertura vacinal e funcionou como ponto de referência na campanha, ganhando destaque em todo o território nacional com realização de mutirões, incluindo de madrugada.

