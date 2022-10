David Almeida assina novas progressões de servidores da Semed e total passa dos mil

Manaus/AM - O prefeito David Almeida assinou mais 150 evoluções funcionais de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na terça-feira (4). No ano de 2022, já foram beneficiados 1.072 servidores com atualização das evoluções funcionais e com pagamento dos valores devidos retroativamente, o que é feito mensalmente por meio de folhas especiais. As progressões acontecem por tempo de serviço ou titularidade, referentes a especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado.

”Estamos buscando colocar a Educação Básica da nossa cidade entre as melhores do Brasil. Por isso, uma das ações que tomamos é valorizar os nossos servidores. Temos a terceira maior rede de alunos do país e pagamos o terceiro maior salário. Agora, ultrapassamos a marca de mil projeções assinadas em menos de dois anos de gestão. Esse é o nosso trabalho. Queremos garantir que os nossos professores, que são os responsáveis por lapidar os nossos diamantes, sejam valorizados”, explicou o prefeito.

A publicação dessas progressões ocorreu nesta quarta-feira, 5/10, na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM) 5.439, com total de 159 páginas. A ação faz parte da gestão do prefeito David Almeida, que implementou o “Programa de Valorização dos Servidores da Educação”, garantindo as evoluções funcionais previstas nos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCRs) em vigor, que, em muitos casos, estão em atrasos desde o ano de 2007.

De acordo com o chefe da Divisão de Pessoal, Thiago Correia, os servidores que tiverem toda a regularização atualizada receberão ainda no mês de outubro.