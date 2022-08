Criança torturada pelo pai e madrasta recebe alta após mais de 2 meses internada em Manaus

Manaus/AM - A criança de 4 anos, que foi torturada pelo pai e pela madrasta, recebeu alta nesta quinta-feira (18) após ficar internada mais de 2 meses devido à gravidade das agressões.

A mãe do menino denunciou o caso à polícia no dia 31 de maio. Na ocasião, a delegada Joyce Coelho informou que o menino morava com a mãe, mas passava o fim de semana com o pai, a madrasta e outro irmão de 7 anos, Nesses períodos ele era constantemente espancado pela mulher. As agressões foram confirmadas pelo irmãozinho mais velho.

“Em uma breve pesquisa nós verificamos que esse menino de 4 anos já tem um histórico de maus-tratos. No dia 31 de maio ele falou em escuta especializada na delegacia que a madrasta pisava no estômago dele, derrubava ele no chão, cortava. Ele já tinha relatado para a genitora (...) Mesmo assim, no final de semana ele acabou voltando para a casa do genitor, onde ocorreu outra possível violência”, afirma Joyce

No dia 4 de junho, o casal levou o garoto ao pronto-socorro alegando que ele teria engolido uma moeda de um real e tinha conseguido expelir o objeto, mas desde então estava vomitando sangue. No dia 10, a criança retornou ao hospital com parada cardiorrespiratória, os médicos tiraram uma tampa de creme dental de dentro do corpo da criança e encontraram várias lesões graves no rosto, cabeça e pênis dela.

A delegada explica que a princípio o crime foi registrado como maus-tratos, mas devido a gravidade do estado da criança e as evidências apresentadas pelo médico que atestavam tortura, o crime foi configurado como tal e a prisão do casal foi decretada.

O pai e a madrasta estão presos desde o dia 15 de junho.