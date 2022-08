Sorteio de 'dia dos pais' é adiado nas galerias em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) prorrogou a campanha do “Dia dos Pais” das galerias populares Espírito Santo e dos Remédios, ambas no Centro, zona Sul, e do shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, até a próxima semana, adiando a data do sorteio para o dia 26 de agosto.

Para os lojistas dos centros de compras, vale a pena estender o prazo em uma semana, para a realização dos sorteios. Segundo a permissionária da galeria Espírito Santo, Izabel Martins, isso garante mais público comprando e mais renda no bolso.

A cada R$ 25 em compras, o cliente recebe um cupom, preenche e concorre a prêmios especiais, entre eles, Smart Tvs, Smartphones, Bicicletas, Cestas Básicas e Passeios Turísticos. Os sorteios acontecem no dia 26/8, às 9h30, na galeria Espírito Santo, localizada na rua Joaquim Sarmento, no Centro; às 11h, na galeria dos Remédios, que fica na rua Miranda Leão, também no Centro da cidade; e às 14h, no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, zona Norte.