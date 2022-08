Caso Heloísa: Julgamento de Michael Saboia é retomado hoje em Manaus

A sessão está marcada para iniciar às 8h30, no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, na zona Sul. Nessa quinta-feira (18), foram ouvidas oito testemunhas, sendo quatro de defesa e quatro de acusação, entre elas a mãe de Heloísa.

Manaus/AM – A 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, retoma na manhã desta sexta-feira (19), o julgamento de Michael Saboia de Souza Xavier, acusado de matar a adolescente Heloísa Medeiros da Silva, de apenas 17 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.