Sine Amazonas seleciona candidatos para 191 vagas de emprego nesta sexta-feira

Manaus/AM - O Sine oferta divulga 191 vagas de emprego nesta sexta-feira (19), em Manaus. As vagas contemplam várias áreas de atuação: comércio, indústria, serviços.

Os interessados podem se candidatar pela internet, por meio do site www.portaldotrabalhador.am.gov.br, ou ir até a sede do Sine Amazonas, localizado na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

As oportunidades de emprego são em diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes serão informados pelos empregadores.



01 VAGA: AJUDANTE E CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE DE VENDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em informática, em sistemas, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GERENTE DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em gerenciamento de vendas em atacado e varejo no segmento de estivas e cereais, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE CONTROLE DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PINTOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de pintor será um diferencial, disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter inglês fluente, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



57 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR DE PEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: BORDADOR

Escolaridade: Ensino médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em CorelDraw, ter conhecimento em criação de bordado, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática, CNH categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE PERFILADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração;

Sem experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: DESIGNER

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em CorelDraw, Photoshop, Marketing digital, mídias sociais, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (MANACAPURU)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em vendas, CNH categoria “A”, veículo próprio, disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de eletromecânica, eletrotécnica, mecânica, elétrica ou automação, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE DISPENSER

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, veículo próprio, curso de manutenção de equipamento de limpeza, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e pinturas, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Publicidade e Propaganda, Design ou áreas afins;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento básico em CorelDraw, Photoshop e redes sociais, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, curso de transporte coletivo de passageiros, direção preventiva, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de montador de móveis, documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: AJUDANTE DE MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PROTÉTICO DENTÁRIO

Escolaridade: Ensino Técnico em Prótese Dentária;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ser fluente em inglês e japonês, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHEF DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de cozinha, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE SALA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: VENDEDOR P.A.P

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter vivência com atendimento ao público, curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR LÍDER P.A.P

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter vivência com atendimento ao público, curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em vendas de acessórios automotivos; ter curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência com venda de produtos elétricos; ter pacote Office intermediário, documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



03 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



03 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



03 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



03 VAGAS: TÉCNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Elétrica ou Automação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável ter conhecimento em coleta seletiva e noções de 5S, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo em TI ou Ciência da computação

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática básica e avançada, curso técnico em Informática, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



20 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em elétrica ou eletrotécnica, CTF ativo, experiência com manutenção elétrica de plantas de produção de óleo/gás, ter disponibilidade para trabalhar na região de Silves/AM, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em atendimento ao cliente, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área ou primeiro emprego.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.