Covid: 88% dos vacinados na Arena da Amazônia receberam doses de reforço

Manaus/AM - A maioria dos amantes do futebol canarinho que atualizaram o esquema vacinal contra a Covid-19, durante o “Copa na Arena”, receberam doses de reforço. Das doses aplicadas, 88% são de 1ª ou 2ª dose de reforço, também chamadas de 3ª e 4ª dose, respectivamente. A vacinação ocorre durante as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira realizadas na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus.

Foram 1.036 doses nas três primeiras transmissões de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, nos dias 24 e 28 de novembro, e na sexta-feira (02). Das 1.036 doses, foram 34 primeiras doses, 81 segundas doses, 383 1ª dose de reforço, 535 2ª dose de reforço, e 3 doses adicionais para pessoas com imunossupressão.

A ação “Copa na Arena” segue disponível para a população de 5 anos ou mais, idade mínima com entrada permitida na Arena da Amazônia durante as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira no mundial de futebol. Estão sendo ofertados todos os imunizantes disponíveis: Pfizer (adulto e pediátrica), Janssen, CoronaVac e AstraZeneca.

Até o fim da partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (05), 144 torcedores tinham atualizado o esquema vacinal contra a Covid-19 durante o “Copa na Arena”, na Arena da Amazônia.

A SES-AM montou uma estrutura de ambulatório preparada para atender casos clínicos e traumáticos durante a “Copa na Arena”, como primeiro atendimento, caso o torcedor precise.