Torcedores fazem festa em Manaus com vitória do Brasil na Copa do Mundo

Manaus/AM - Animação e vibração. Foi desta forma que os torcedores comemoraram mais uma vitória da Seleção Brasileira no “Copa na Arena”. O placar de 4 a 1 contra a Coreia do Sul agitou o público amazonense na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na tarde desta segunda-feira (05), com atrações musicais, vacinação contra a Covid-19 e muita festa.

Atrações

O evento também contou com o show do cantor Uendel Pinheiro, que levantou a torcida. As atrações Cauxi Eletrizado, DJ Sandro Souza, Keuton Piloto, Carlinhos do Boi e Prince do Boi também tiraram os torcedores do chão.

No evento, o Governo do Amazonas também arrecadou alimentos e brinquedos para serem destinados a famílias em situação vulnerável do Amazonas.