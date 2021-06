Covid-19: Viradão vacina quase 20 mil pessoas em 12 horas em Manaus

Manaus/AM - Quase 20 mil pessoas já foram vacinadas nas primeiras 12 horas do viradão que começou na noite desta terça-feira (29), na capital.

Segundo os organizadores da campanha “Vacina Amazonas”, até às 6h desta quarta (30), 19.024 pessoas tinham comparecido ao três postos de vacinação em busca das doses.

Nessa fase da campanha, podem se vacinar todos os adultos com idade acima dos 28 anos.

O atendimento segue durante todo o dia de hoje até às 18h, na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Sambódromo.

Na Arena da Amazônia e no Sambódromo, a vacinação ocorre por meio do sistema drive-thru. No sambódromo foram montadas 20 estações para receber os veículos, e foram montados também 11 pontos de apoio para pedestres. A Arena da Amazônia conta com 30 postos para atendimento. Já no Centro de Convenções Vasco Vasques, devido a grande adesão do público, foram ampliados os postos de vacinação, que aumentaram de 30 para 37.

A partir das 9h, todos os 57 postos reabrem na capital para dar seguimento à vacinação até às 17h.