Para agilizar vacinação, Arena da Amazônia recebe pedestres do Vasco Vasques

A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

“As pessoas do Vasco Vasques estão sendo dirigidas para cá, sendo administrada a fila, estão na arquibancada e daqui elas estão sendo atendidas nesses postos. A gente precisou fazer essa adequação urgente dado o número de pessoas que estavam aguardando no Vasco Vasques”, explicou o secretário executivo de controle interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Silvio Romano.

Manaus/AM - Com o alto fluxo de pessoas para se vacinar contra a Covid-19 no Centro de Convenções Vasco Vasques, na noite desta terça-feira (29), a Arena da Amazônia abriu, temporariamente, cinco postos para pedestres. A população a partir de 28 anos conta ainda com 30 postos de vacinação na modalidade drive-thru.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.