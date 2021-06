Covid-19: Vacinação é retomada após ataques do Comando Vermelho em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra Covid-19 será retomada nesta terça-feira (08), nos oito pontos de vacinação montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Manaus. Também serão reabertas as unidades de saúde da rede municipal. O atendimento nesses locais precisou ser suspenso durante a segunda-feira (07), a fim de garantir a segurança dos servidores, usuários dos serviços de Atenção Básica e públicos a serem vacinados, depois dos episódios de violência registrados desde a madrugada de domingo. A volta da vacinação e o funcionamento das unidades de saúde ficam mantidos desde que não voltem a ocorrer cenas de violência na cidade.

Conforme programado, pessoas de 54 anos do público em geral poderão procurar os postos para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Também serão atendidos os remanescentes da faixa etária de 55 a 59 anos, que não puderam ir aos postos nas datas programadas para esse grupo. Além desses públicos, a Semsa continua vacinando os remanescentes dos grupos prioritários elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em pontos de vacinação exclusivos.

A Semsa reforça a importância do cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), a fim de agilizar o atendimento no ponto de vacinação, evitando aglomerações, uma vez que o sistema realiza o agendamento para horários e locais, de acordo com o endereço residencial informado no cadastro, para que não haja grande concentração de pessoas em cada ponto. “Os do grupo de 54 anos que estavam agendados para esta segunda-feira, devem ir aos locais indicados pelo Imuniza, nesta terça. Não é necessário aguardar novo agendamento”, orienta a secretária.

Pontos de vacinação

Dois pontos de vacinação não estão disponíveis para a população em geral. O que funciona no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte, está atendendo exclusivamente os remanescentes dos grupos de idosos, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação, além dos pais de crianças com deficiência permanente. No posto da Escola de Enfermagem de Manaus, em Adrianópolis, na zona Centro-Sul, serão atendidos apenas os remanescentes dos grupos de trabalhadores da saúde, além das forças de segurança e as Forças Armadas.

Zona Norte

Estacionamento do supermercado Coema, avenida Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip), avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM, avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

