Corpo de motorista de app esmagado por carreta em Manaus é levado para Santarém

Manaus/AM - O corpo do motorista de aplicativo Rosinaldo Sarmento Viana, de 51 anos, foi levado para Santarém, no Pará. Ele morreu após o carro que dirigia ser esmagado por uma carreta, nesta sexta-feira (25), na estrada do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Os familiares da vítima informaram ao G1 de Santarém que estão arcando com todos os custos do translado do corpo e que até o momento a empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betume LTDA, responsável pela carreta envolvida no acidente, não prestou nenhum apoio.

Rosinaldo era santareno e deixou uma esposa.