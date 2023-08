Bares são interditados durante fiscalização em Manaus

Durante a ação, dois desses locais, localizados em Flores, na zona centro-sul da cidade, foram interditados pela Semmas e um deles teve a caixa que propagava o som apreendida. Nos mesmos estabelecimentos, também, foram encontradas irregularidades pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), e fiscais do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Fundação de Vigilância Sanitária, dentre elas, ausência de Auto de Vistoria, falta de habite-se, obstrução do espaço público e licença sanitária, respectivamente.

