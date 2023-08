Carreta que esmagou carro em Manaus tem documentação atrasada há 3 anos

Manaus/AM - A carreta que esmagou um carro e causou a morte do motorista de app, Rosinaldo Sarmento Viana, de 51 anos, e a passageira Francinalva Costa da Silva, de 37 anos, está com a documentação atrasada há três anos, segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Além disso, o Instituto informou que o veículo recebeu quatro autuações, sendo elas por lacre, licenciamento, derrame de carga e pneu careca.

A empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betume LTDA, responsável pela carreta, lamentou o ocorrido.

"Vale informar que, no momento do acidente, a carreta executava serviços de transporte de betume (emulsão asfáltica) e estava carregado dentro do limite permitido. A empresa está colaborando com as autoridades policiais a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente", disse a empresa em nota.