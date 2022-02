Contêineres são instalados no Centro de Manaus para abrigar vendedores de passagens fluviais

Manaus/AM - A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), instalou contêineres que vão abrigar vendedores de passagens fluviais na orla da avenida Lourenço Braga, Centro. O mobiliário vai abrigar 25 trabalhadores, que até então atendiam seus clientes na beira da calçada, expostos ao sol, à chuva e à insegurança. Os contêineres estão instalados em frente à balsa amarela, no porto da Manaus Moderna, e além da proteção e segurança, os vendedores e clientes ganham também mais dignidade.

Elaine Campos, que vende passagens na orla há mais de 17 anos, agradeceu as melhorias que estão sendo implementadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc.

Já Policarpo Fernandes, que viaja constantemente ao município de Parintins e costumava comprar suas passagens direto nas bancas que ficavam na calçada da orla da Manaus Moderna, ressaltou que além do conforto proporcionado aos vendedores, todos vão desfrutar de maior segurança.

Conforme o presidente da Associação dos Agentes de Passagens dos Transportes Aquaviários do Estado do Amazonas (Ageptraam), Altair Ribeiro, foram muitos anos de sofrimento e sacrifício. De acordo com ele, quando ocorria uma chuva, todos tinham que correr com sombreiros, banners, dinheiro e talões de passagens, para se proteger. Ele agradeceu ao prefeito David Almeida, pela instalação dos contêineres.

Ação

Em novembro do ano passado, a Semacc deflagrou na Manaus Moderna a operação “Orla Mais Segura”, que promoveu o ordenamento e a requalificação do espaço. As ações da operação foram realizadas em parceria com as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), de Infraestrutura (Seminf), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Guarda Municipal.

Além da retirada de aproximadamente 800 ambulantes e estruturas irregulares do local, luminárias a LED foram instaladas para dar mais segurança a quem trafega pela área à noite, toda a calçada da orla foi reformada e o guarda-corpo substituído. Um trecho da avenida Lourenço Braga foi alargado em aproximadamente 4 metros, promovendo maior fluidez no trânsito, nas proximidades da feira da Banana.

O local também recebeu lavagem e remoção de lixo e entulhos, além de paisagismo em vários pontos. Uma nova escada de acesso à orla também está sendo finalizada.