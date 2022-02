Prefeitura oferta bolsas de iniciação teatral para diversas faixas etárias em Manaus

Manaus/AM - Contemplada com o “Prêmio Manaus Faz Cultura”, a Casa de Artes Trilhares oferecerá 100 bolsas de estudos integrais para iniciação teatral. Os cursos são voltados para crianças, adolescentes e idosos que residem em bairros próximos à sede do grupo de artes na rua Belo Horizonte, nº 1.408, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde estão sendo feitas as inscrições, que iniciaram no dia 25 de janeiro, e vão até a sexta-feira (4)

Moradores dos bairros Adrianópolis, Aleixo, Cachoeirinha, São Francisco e Petrópolis podem participar das vagas para as bolsas no curso.

As famílias que participarem do projeto ganharão cestas básicas por dois meses, conforme a assiduidade no curso. O projeto tem duração de três meses, e a finalização será uma mostra de cenas feitas pelos alunos que participarem do curso. Para mais informações: (92) 99298-5532.