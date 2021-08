Confira postos de vacinação de adolescentes abertos hoje em Manaus

Manaus/AM - Os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram contra covid, podem procurar, nesta quarta-feira (18), um dos seis pontos estratégicos montados para a imunização ou os demais postos espalhados por Manaus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a Arena da Amazônia passa a funcionar como ponto estratégico com atendimento exclusivo a pedestres, pela Rua Jornalista Flaviano Limongi.

Quem ainda não tomou a primeira dose, deve apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e um comprovante de residência, com cópia. Quem vai receber a segunda dose, deve levar o documento com foto, CPF e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

No caso dos adolescentes de 12 a 17 anos é obrigatória a presença de um responsável, maior de 18 anos que, caso não sejam pais, devem assinar uma declaração no verso do comprovante de residência. Para esse público é exigida a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia).

Confira os pontos de vacinação: