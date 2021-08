Bolsonaro desembarca hoje em Manaus para entrega de apartamentos

Bolsonaro ainda deve se reunir com lideranças políticas e aliados. Após o evento em Manaus, o presidente segue viagem para Ananindeua, onde participa de uma cerimônia alusiva ao centenário da Convenção de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus no Pará.

De acordo com agenda divulgada pelo governo federal, Bolsonaro sai de Brasília e chega a Manaus por volta das 11h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarca nesta quarta-feira (18) em Manaus para participar da entrega dos 500 apartamentos do conjunto Cidadão Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Os imóveis foram contratados com recursos federais e financiamento da Caixa Econômica.

