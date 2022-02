Confira data de retorno do atendimento presencial da Manaus Previdência

Os usuários da Previdência municipal também podem tirar dúvidas e fazer solicitações pelo e-mail [email protected] , com assunto do que deseja solicitar e documentação anexa em PDF. A lista de documentos necessários para cada solicitação pode ser conferida na aba "Serviços" do site https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

O atendimento ao público foi suspenso, conforme decisão do Conselho Diretor (Codir) da autarquia, devido ao aumento de Covid-19 e das síndromes gripais em Manaus. Além disso, foi necessário estender o prazo por conta dos serviços de manutenção predial realizados pela empresa Oliveira e Lima Construção Ltda., fazendo com que os servidores e estagiários adotassem temporariamente o regime de teletrabalho.

