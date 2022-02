Marinha abre inquérito para investigar acidente entre balsa e barco em Porto de Manaus

Manaus/AM - A Marinha do Brasil emitiu uma nota nesta segunda-feira (14), informando que vai investigar um acidente que aconteceu entre uma balsa e um ferry no Porto da Manaus Moderna, no Centro de Manaus.

De acordo com a nota, será instaurado um Inquérito Administrativo para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. “Assim que concluídas e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação”, diz o texto divulgado.

Não houve registro de feridos ou de poluição hídrica neste acidente que aconteceu ontem (13). O Ferry Boat Rita Helena atingiu a popa do barco Novo Aliança, que estava com passageiros, cargas e veículos embarcados. Um vídeo mostra o estrago após a colisão.